شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مدرب المحلة مع وليد حسن قبل الانضمام لتدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة اجتماعا مطولا مع وليد حسن صانع ألعاب المصري والمنضم لغزل المحلة علي سبيل الإعارة لمدة أربعة اشهر .

وشهدت الجلسة تأكيد خالد عيد علي أن الفترة القادمة يجب أن تشهد استعادة اللاعب لمستواه بالشكل الذي يمكن من خلاله مساعدة الفريق علي العودة للدوري الممتاز ، في الوقت الذي اكد فيه صانع ألعاب المصري لخالد عيد أن هدفه من الإنضمام للمحلة هو استعادة مستواه من خلال المشاركة في المباريات ، مؤكدا أن الفترة القادمة تشهد جدية في التدريبات بالشكل الذي يساعد الفريق علي استعادة مكانته والصعود للدوري الممتاز.

في سياق مختلف شهد مران الفريق أمس انضمام كافة الصفقات الجديدة التي انضمت إليه في انتقالات يناير بالإضافة لدخول هاني عادل الجناح الأيمن للفريق في عملية التأهيل من الاصابة التي لحقت به بكسر مضاعف في اليد اليمني في أول تدريب له مع الفريق بعد توقيع عقود انضمامه للمحلة قادما من فاركو .