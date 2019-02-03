شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة سيمبا ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ملف مباراة سيمبا التنزاني التى أقيمت أمس ، السبت، ببرج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأنتهت بخماسية نظيفة لصالح الفريق الأحمر ليتصدر مجموعته بـ7 نقاط.

ويبدأ فريق الكرة اليوم ، الأحد الاستعداد لمباراة إنبي المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر لمواصلة الإنتصارات المحلية التي كان أخرها الفوز على المقاصة بثلاثية نظيفة.

ورغم ضغط المباريات وحالة الإجهاد التامة التى يعاني منها الاهلي حالياً إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي نجح في تهيئة لاعبيه لضغط المباريات الواضح حيث يلعب الفريق مباراة كل أربعة أيام تقريباً ، وينوي لاسارتي ضم بعض اللاعبين الذين غابوا عن مباراة سيمبا الاخيرة لعدم القيد الافريقي أمثال عمرو جمال وصالح جمعة في قائمة الفريق في مباراة انبي .