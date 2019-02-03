شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف جنيه لكل لاعب ببلدية المحلة قبل ديربي الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي السامولي صرف 3 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق مكافأة إجادة عقب تحقيق الفوز علي فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في أخر مباريات الفريق بدوري القسم الثاني واقتراب الفريق من الصعود للممتاز.

كما بدأ مصطفي الشامي المشرف العام علي الكرة ومعه حمادة علوي مدير الكرة في عقد جلسات فردية ومشتركة مع لاعبي الفريق لتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الديربي أمام طنطا المقرر لها الثانية والنصف من عصر الخميس المقبل بإستاد بلدية المحلة .

في سياق مختلف بدأ الجهاز الاداري لفريق البلدية في جمع بطاقات 500 شخص من جماهير الفريق لتقديمها للجهات الأمنية تمهيدا لعودة الجماهير لأول مرة في مباريات بلدية المحلة هذا الموسم.