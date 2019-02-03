شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيف الزمالك فى نيروبى يكشف تفاصيل طعام الفريق قبل مواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الشيف خالد السيد المسئول عن مطعم فندق إقامة الزمالك فى كينيا، كواليس تجهيز طعام فريق الزمالك وفقًا للبرنامج الغذائى الذى أعده طبيب الفريق محمد أسامة، قبل مواجهة جورماهيا الكينى فى الثالثة عصر اليوم ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قال الشيف خالد، لـ"الخليج 365"، أن البرنامج الغذائى للاعبى الزمالك تم إعداده بالاتفاق مع طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن اليوم الأول من الرحلة شمل بعض اللحوم المشوية على الجريل، مع أنواع من المكرونات، وفى اليوم الثانى كان عبارة عن بعض أنواع اللحوم البيضاء المشوية أيضًا على الجريل، وذلك للحفاظ على لياقة اللاعبين.