اتحاد الكرة يرد على شكوى بيراميدز في خطاب رسمي لـ«كاف»

كتب: إبراهيم منصور وشادى ممدوح الجبلاية: أخطرنا الأندية قبل بداية الموسم بأنه استثنائى.. ووزير الرياضة يتدخل ودياً لحل الأزمة جهز مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، خطاباً رسمياً للرد على شكوى نادى بيراميدز للاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، لاسيما أن مصر مقبلة على تنظيم بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، ويرغب مجلس الجبلاية فى عدم تصدير أى أزمات تخص المسابقة المحلية أمام الاتحاد الأفريقى. وتنشر «الوطن» أبرز البنود التى تضمنها خطاب اتحاد الكرة لـ«كاف»، للرد على شكوى بيراميدز،...

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