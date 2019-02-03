رياضة | طلب جديد لـ"ميسي" من إدارة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب جديد لـ"ميسي" من إدارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة فريقه الكاتالوني التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق.

وطلب ميسي مسئولو الفريق الكاتالوني بضم الكولومبي خاميس رودريجيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، يعاني رودريجيز من عدم المشاركة مع بايرن ميونيخ تحت قيادة نيكو كوفاتش حيث لم يبدأ أساسيا سوى في ٥ مباريات

وطلب "ميسي" من إدارة برشلونة ضرورة التعاقد مع "رودريجيز" لتدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل.

ويلعب رودريجيز معارا لصفوف بايرن من نادي ريال مدريد، مقابل ١١.٩ مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل ٣٩.١ مليون إسترليني.

وتهتم بعض الاندية بالحصول على خدمات رودريجيز في مقدمتها أرسنال الإنجليزي