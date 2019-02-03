رياضة | مخطط الأهلي الجديد لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط الأهلي الجديد لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو إدارة النادى الأهلى، بالاتفاق مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول، في وضع لائحة خاصة لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لتحفيز اللاعبين للفوز بها، واستعادة لقبها الغائب منذ 2013.

وطالب مسئولو الأهلي لاعبي الفريق، بضرورة التركيز في الملعب فقط خلال الفترة المقبلة، وعدم الانتباه لأي شئ يثأر بالخارج.

وأكد مسئولو الأهلي للاعبي الفريق، أنه في حالة الفوز ببطولة دوري الأبطال في الموسم الحالي، سيتم مكافآتهم بشكل خاص.

بعد غياب (عام و25 يومًا) .. رامي ربيعة يعود للمشاركة في المباريات الرسمية مع الأهلي أمام سيمبا

عاد رامي ربيعة مدافع الأهلي للمشاركة مع المارد الأحمر بعد غياب طويل، بعدما دفع به الأورواجوياني لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر أمام سيمبا التنزاني في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات الإفريقي.

ودخل "ربيعة" المباراة في الدقيقة 77 بدلًا من زميله أيمن أشرف.

وغاب رامي ربيعة عن المشاركات الرسمية مع الأهلي منذ 8 يناير لعام 2018 أي منذ (عام و25 يومًا تقريبًا)، وتحديدًا بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز، بتمزق في العضلة الضامة، ولم يشارك منذ هذا التاريخ في أي مباراة رسمية مع الفريق الأحمر.