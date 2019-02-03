رياضة | سيد عبد الحفيظ يكشف موقف رائع لنجم الأهلي مع لاسارتي قبل موقعة سيمبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يكشف موقف رائع لنجم الأهلي مع لاسارتي قبل موقعة سيمبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف رائع لأحمد الشيخ لاعب المفريق المستبعد من القائمة الأفريقية للفريق قبل مباراة سيمبا التنزاني.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الروح في الفريق رائعة للغاية في الفترة الحالية وهو أكثر ما يعجبني".

متابعًا "يجب الإشادة بروح أحمد الشيخ وصالح جمعة واصرارهم على التألق والإلتزام رغم الاستبعاد من القائمة الأفريقية".

وأضاف عبد الحفيظ "أحمد الشيخ بعد مران الجمعة توجه إلى لاساراتي وتحدث معه وقال له انا جاهز وستجدنني تحت أمر الجهاز الفني في المباريات المحلية واثق في قدرة اللاعبين على الفوز باللقب هذا الموسم".

الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة