رياضة | رونالدو يقرب نجم الريال من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقرب نجم الريال من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مسئولو البيانكوبيري، بسرعة التوصل لاتفاق مع زميله السابق بالريال، لضمه لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

ويسعى فريق يوفنتوس إلى التعاقد مع البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد وزميل رونالدو السابق في الفريق الملكي.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن يوفنتوس مستعد لدفع 45 مليون يورو مع دفع راتب سنوي لمارسيلو قدره 12 مليون يورو.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترغب إدارة يوفنتوس بيع اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو، وذلك من أجل ضم مارسيلو.

وطلب البرتغالي كريستيانو رونالدو من إدارة يوفنتوس بالتحرك وضم اللاعب مارسيلو في أقرب فرصة، خاصة أن رونالدو لعب مع مارسيلو لمدة 9 سنوات في الريال.