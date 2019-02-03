رياضة | صلاح في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي تشيلسي في تحقيق الفوز أمام منافسه فريق هيدرسفيلد تاون، بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيدين هازارد هدفين في انتصار تشيلسي الكبير علي ملعبه ووسط جماهيره، ورفع رصيده من الأهداف إلى 12 هدف.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- محمد صلاح 16 هدف.

2- أوباميانج 15 هدف.

3- هاري كين 14 هدف.

4- ايدين هازارد 12 هدف.

5- سيرجو اجويرو 11 هدف.

6- جيلين موراي 10 أهداف.

7- رحيم سترلينج 10 أهداف.

8- كالوم ويلسون 10 أهداف.

9- الكسندر ميتروفيتش 10 أهداف.

10 - ريتشارلسون 10 أهداف.

11- ساديو ماني 10 أهداف.