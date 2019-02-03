كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط جروس لمشاركة نجم الزمالك أمام بطل كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمسك السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بإجراء اختبار طبى لعبدالله جمعة، لاعب الفريق، قبل الدفع به أمام جورماهيا الكينى، اليوم الأحد، فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وتعرض جمعة لإصابة بكدمة فى وجه القدم بتدريبات الفريق، أمس، لكنه شارك فى مران الفريق الأخير استعدادًا للموقعة الإفريقية.
ويخشى جروس الدفع باللاعب، قبل التأكد من سلامته بشكل كامل، حتى لا تتفاقم إصابته، فى ظل حاجة الفريق له، الفترة المقبلة.
يذكر أن الفارس الأبيض يقع فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بجانب نصر حسين داى الجزائرى، وبترو أتلتيكو الإنجولى وجورماهيا الكينى.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | شرط جروس لمشاركة نجم الزمالك أمام بطل كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.