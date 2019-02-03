رياضة | شرط جروس لمشاركة نجم الزمالك أمام بطل كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط جروس لمشاركة نجم الزمالك أمام بطل كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بإجراء اختبار طبى لعبدالله جمعة، لاعب الفريق، قبل الدفع به أمام جورماهيا الكينى، اليوم الأحد، فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتعرض جمعة لإصابة بكدمة فى وجه القدم بتدريبات الفريق، أمس، لكنه شارك فى مران الفريق الأخير استعدادًا للموقعة الإفريقية.

ويخشى جروس الدفع باللاعب، قبل التأكد من سلامته بشكل كامل، حتى لا تتفاقم إصابته، فى ظل حاجة الفريق له، الفترة المقبلة.

يذكر أن الفارس الأبيض يقع فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بجانب نصر حسين داى الجزائرى، وبترو أتلتيكو الإنجولى وجورماهيا الكينى.