اونلاين | كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر "يلا شوت أون لاين"

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كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر "يلا شوت أون لاين"

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع مباراة نارية، بين ميلان و روما في التاسعة والنصف اليوم الأحد، حيث تقام المباراة في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي 2018 – 2019، في مباراة قوية اليوم ، كورة لايف مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

يدخل ميلان المباراة منتشي من التأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس إيطاليا والتفوق على نابولي بهدفين دون رد، ومحتلًا المركز الرابع في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «كالتشيو» برصيد 35 نقطةن فيما يدخل روما المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية والتحرك نحو المربع الذهبي وترك المركز الخامس الذي يحتله حاليًا برصيد 34 نقطة خلف ميلان، يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر.

ومن المتوقع أن يبدأ ميلان بتشكيل مكون من: جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، وفي الدفاع ريكاردو رودريجيز ،أليسيو رومانيولي ،ماتيو موساكيو ،دافيد كالابريا، وفي الوسط، لوكاس باكيتا ،تيموي باكايوكو ،فرانك كيسييه، وفي الهجوم هاكان تشالهانوغلو ،كريشتوف بيونتيك ،سوسو، وسيكون تشكيل روما كالتالي روبن أولسن في حراسة المرمى، وفي الدفاع ألكسندر كولاروف، فيدريكو فازيو ،كوستاس مانولاس ،ريك كارسدورب، وفي الوسط لورينزو بيليجريني، دانييلي دي روسي، ستيفان الشعراوي ، نيكولو زانيولو، باتريك تشيك، وفي الهجوم إدين دجيكو.

تنطلق مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، في تمام الـ 21.30 توقيت القاهرة – 22.30 توقيت مكة الكرمة – 19.30 توقيت جرينتش، تذاع مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، على قناة bein sports Hd 4، تقام مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، على ملعب الأولمبيكو معقل الذئا، بث مباشر ميلان ضد روما.

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