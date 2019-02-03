مدرب كرة طائرة يدفع بيب جوارديولا للسفر آلاف الكليو مترات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مدرب كرة طائرة أرجنتيني أثر في أسلوب تدريبه، وخاصة في طريقة تعامله مع لاعبي الفريق الذي يدربه، كما أنه تعلم أشياء كثيرة من هذا المدرب.

جوارديولا سُمع أكثر من مرة وهو يذكر اسم خوليو فيلاسكو، المدرب المعروف في أوساط عشاق الكرة الطائرة فقط، والذي يبلغ من العمر 66 عاما، وهو أرجنتيني الجنسية، مدرب للكرة الطائرة، ويعمل منذ عقود في إيطاليا، وعمل على إحداث ثورة في الكرة الطائرة الإيطالية، وحقق كل الألقاب الممكنة، على حد تعبير جوارديولا.

مجلة “فوكس” الألمانية، ذكرت أن مدرب “السيتيزن” قال: كنت تواقا للتعرف على ذلك المدرب، وسافرت مئات الكيلومترات للتعرف عليه شخصيا، فقط بعد مشاهدته وهو يتحدث في لقاء تلفزيوني، في يوم من الأيام تحدث معي، وقال لي نقطة، أتفق معه تماما فيها: دائما كنا نسمع أن جميع اللاعبين سواسية بالنسبة للمدرب، وهذه أكبر كذبة موجودة في كرة القدم، ويرى جوارديولا أن الجميع ليسوا سواسية ولا يجب أن يتم معاملتهم بنفس الطريقة.

مدرب برشلونة السابق أضاف، التواصل معهم يختلف، حتى تستطيع إخراج أفضل ما لدى اللاعبين، فهناك من يجب أن تدعوه للعشاء في مطعم، وهناك من يفضل أن تناقشه في البيت، هناك لاعبون لا يجب أن تتحدث معهم عن الأمور التكتيكية أبدا، وهناك من يجب أن تتكلم معه طوال اليوم حول خططه لقضاء وقته في أيام الراحة.