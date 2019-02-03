8 حلقات وثائقية ترصد الوجه الآخر للماتادور سيرجيو راموس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، عن تعاونه مع شركة “أمازون” الأمريكية، لإنتاج سلسلة وثائقية من 8 حلقات ترصد حياة اللاعب الملقب بـ “الماتاور”.

السلسة الوثائقية، من المقرر أن تعرض تفاصيل البرنامج اليومي الذي يتبعه مدافع ريال مدريد البالغ من العمر 32 عاما، داخل الملعب وخارجه.. كما تتيح الفرصة للتعرف على الجانب العائلي لراموس، حيث تركز الحلقات على أصدقاء وأقارب يقدمون رأيهم الخاص حول اللاعب الدولي الإسباني.

المشاهدون سيحصلون على معلومات خاصة عن راموس، منها “تراثه الأندلسي” ومجموعة الوشوم التي تملأ جسده، بالإضافة إلى معلومات عن نادي ريال مدريد ومسيرة راموس الدولية.

سيرجيو راموس قال في تصريحات له: أنا متحمس لكي أعرض لجماهير كرة القدم ما يعانيه اللاعبون ليصبحوا رياضيين محترفين، وما هي مسئولية ارتداء شارة قائد الفريق مع ريال مدريد وإسبانيا، في حين تتمتع بحياة شخصية عادية في نفس الوقت.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، كانت قد نقلت عن راموس قوله: أعتقد أن أي شخص يكرس حياته من أجل عمله سيشعر بانعكاس هذه الحلقات على حياته.

راموس، كان قد انتقل إلى النادي الملكي ريال مدريد قادما من إشبيلية عام 2005.