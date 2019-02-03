لويس سواريز يكشف سرا عن ليونيل ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، سرا غريبا يتعلق بسبب امتناع زميله بالفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الامتناع عن مشاهدة إعادة مبارياته مع الفريق الكتالوني.

سواريز قال في تصريحات صحفية: إن زميله ليونيل ميسي يرفض مشاهدة مباريات برشلونة ثانية في أوقات فراغه، كأسلوب لتقييم أدائه، وذلك لكونه يتمتع بروح انتقاد ذاتي عالية.

اللاعب الأوروجواياني، أضاف إنه وميسي ينتقدان أنفسهما بشدة في حال ارتكابهما لأخطاء خلال المباريات التي يخوضانها، ويشعران بالإحباط إذا لم يؤديا بشكل جيد، وفق ما نقل موقع “آيريش ميرور”.

وعن التناغم بين اللاعبين، قال سواريز: يعرف ميسي عندما لا أكون في مزاج جيد، كما أنني أكتشف بسهولة شعوره بالغضب عندما لا يقدم أداء جيدا في المستطيل الأخضر.

سواريز – الذي يعرف بعلاقته الجيدة بميسي، وقضائه الكثير من الوقت خارج النادي برفقة زميله في الفريق – كان قد لعب إلى جانب ميسي في برشلونة منذ العام 2014، بعدما انتقل إلى صفوف “الكتالوني” قادما من ليفربول الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني آنذاك.