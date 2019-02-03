3 مجالات لن يعمل بها كريستيانو رونالدو بعد الاعتزال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم بلوغه عامه الـ 33، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لا يزال يتمتع بقوة جسمانية ولياقة بدينة عالية، تساعدة على أداء المباريات والتدريبات بصورة كبيرة.

راهول ميهتا، خبير مالي رياضي، قال عن خطط كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال لمرحلة ما بعد الاعتزال: إن اللاعب يقترب من سن الاعتزال الكروي، ومن المتوقع أن تذوي قدرته على اللعب في السنوات المقبلة.

اللاعب الملقب بـ”الدون” لا يبدي أي مظهر من مظاهر اقترابه على الاعتزال في الوقت الحالي على الأقل، لكنه يعمل عن كثب مع الخبير المالي الكروي ميهتا.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” يعتقد ميهتا أن الدولي البرتغالي لن يصبح مدربا أو محللا أو معلقا رياضيا تلفزيونيا بعد الاعتزال، وفقا لما ذكرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية، مضيفا إن كريستيانو رونالدو، “اسم تجاري”.

ميهتا أشار إلى أن الأمر المثير والذي يشكل ظاهرة هو عدد المتابعين له على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللاعب منخرط في العديد من الأمور التي تتراوح بين الفنادق والملابس الداخلية، وأن انخراطه هذا يغطي كل المجالات تقريبا.

الخبير أضاف إن رونالدو لاعب كرة قدم ذكي لأنه يدرك أن أمامه سنوات أخرى قليلة في القمة، معبرا عن اعتقاده أن لاعب ريال مدريد السابق يمكنه أن يلعب حتى سن الأربعين، في حال لم يتعرض لإصابة قوية.

وتابع: رونالدو إلى جانب كرة القدم، لديه الكثير من النشاطات غير الكروية، التي توفر له دخلا كبيرة، التي تتيح له العناية بنفسه جيدا بعد الاعتزال.. موضحا أنه لا يعتقد أن رونالدو سيصبح مدربا أو خبيرا كرويا، مضيفا “لذلك أعتقد أنه سيتجه إلى متابعة استثماراته بعد اعتزاله”.

وكشف أن جلساته العديدة مع رونالدو لم تتضمن على الإطلاق الحديث عن كرة القدم، بل إن آخر مرة كانت تتعلق بالأعمال الخيرية.