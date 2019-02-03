لماذا طالبت الجماهير بول بوجبا بحذف صورته مع محمد صلاح؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال تصويرهما إعلان ترويجي لإحدى الشركات.

بوجبا كان قد نشر الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث ظهر وهو يعانق صلاح، وعلق عليها قائلا: “التآمر مع ملك مصر”.

نجم منتخب فرنسا الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 بروسيا، لم يكن يتوقع أنه سيتلقى ردود أفعال قاسية على ذلك النحو، بعدما حث عدد من أنصار “الشياطين الحمر” بوجبا على حذف صورته مع صلاح من حساباته في المواقع الاجتماعية، وفق ما ذكر موقع “مانشستر إيفنينغ نيوز” الإنجليزي.

إلا أن عددا آخر المتابعين أعجب بالصورة، وقالوا عنها إنها مثال على الروح الرياضية التي يجب أن يتسم بها اللاعبون.. لكن الأغلبية من جماهير يونايتد عبرت عن غضبها من النجم الفرنسي بسبب علاقة الصداقة التي تربطه بـ”منافسه الشرس”، على حد وصفها.

البعض ذهب إلى حد مطالبة بوجبا بحذف الصورة وحظر صلاح من حسابه، وقال أحدهم “ليس من المعقول أن تلتقط صورة مع منافسك في الملعب”، فيما وصف آخر صلاح بـ”العدو”، الذي لا يجب أن تقترب منه.

يشار إلى أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 24 جولة برصيد 61 نقطة، بينما يتراجع ترتيب مانشستر يونايتد إلى المركز السادس برصيد 45 نقطة، لكن منافسة تاريخية شرسة تبقى قائمة بين الفريقين مهما كانت مواقعهما في جدول الترتيب.