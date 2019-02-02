ثنائية نيدفيد تنهي الشوط الأول للأهلي بخماسية نظيفة أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنهى الأهلي الشوط الأول متقدما في النتيجة على ضيفه سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، في المباراة المقامة على برج العرب السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري الأبطال.

انتهت النصف ساعة الأولى من اللقاء بنتيجة (2-0)، بعدما افتتح عمرو السولية التسجيل في المباراة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضاعف علي معلول النتيجة في الدقيقة 23 من اللقاء.

وسجل الأهلي ثنائية في دقيقتين، بعدما أحرز النيجيري جونيور أجايي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 31، قبل دقيقتين من الهدف الرابع الذي حمل توقيع لاعب الوسط كريم نيدفيد.

وفي الدقيقة الـ40، أحرز كريم نيدفيد الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه.

يُذكر أن الأهلي يتطلع إلى تحقيق الفوز على سيمبا لتعزيز صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال ورفع رصيده إلى سبع نقاط بعد فوزه على فيتا كلوب وتعادله مع شبيبة الساورة.