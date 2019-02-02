محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
افتتح عمرو السولية لاعب وسط الأهلي التسجيل لفريقه أمام سيمبا التنزاني، في المباراة المقامة على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال.
احتاج الأهلي ثلاث دقائق فقط ليسجل الهدف الأول أمام سيمبا بضربة رأسية من عمرو السولية، مستغلا عرضية متقنة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.
ويعد هذا الهدف هو الثاني لصاحب الـ29 عامًا في دوري الأبطال، بعدما سبق له التسجيل أمام الترجي التونسي في ذهاب المباراة النهائية للنسخة الماضية من المسابقة.
يُذكر أن الأهلي يتطلع إلى تحقيق الفوز على سيمبا لتعزيز صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال ورفع رصيده إلى سبع نقاط بعد فوزه على فيتا كلوب وتعادله مع شبيبة الساورة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رأس السولية تفتتح التسجيل للأهلي أمام سيمبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.