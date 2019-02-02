الدوري الإسباني: ميسي ينقذ برشلونة من كمين فالنسيا

أهدر فريق برشلونة نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادله الصعب مع ضيفه فالنسيا 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.
وشهدت أيضاً هذه الجولة تعادل خيتافي مع ليفانتي سلبياً وفوز ريال سوسيداد على أتلتيك بلباو 2-1.
وعلى ملعب كامب نو، تقدم فالنسيا بهدف سجله كيفين غاميرو في الدقيقة 24 وأضاف دانييل باريخو الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.
وقلص ليونيل ميسي الفارق بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 39 من ركلة جزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64.
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة مقابل ثلاثين نقطة لفالنسيا في المركز السابع.
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