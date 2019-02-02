نفى المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، السويسري كريستيان غروس، ما أثير خلال الساعات الأخيرة حول دخوله في مفاوضات مع نادي أهلي جدة السعودي.
وقال غروس في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إنه مستمر مع الزمالك المصري حتى نهاية عقده بشكل طبيعي، ولا يفكر في الرحيل حالياً.
وأضاف: “الجميع في حالة تركيز الآن، ولديه رغبة قوية في حصد البطولات والألقاب مع الزمالك”.
ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني، غداً الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك يرد على أخبار عودته للأهلي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.