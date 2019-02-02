أفلت فريق برشلونة من فخ الهزيمة أمام فالنسيا ونجح في ادراك التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد كامب نو، في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.
افتتح كيفين جاميرو التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 24، ثم عزز فالنسيا بهدف ثان من ركلة جزاء نفذها داني باريخو في الدقيقة 32.
بينما استطاع فريق برشلونة أن يقلص الفارق عن طريق
وفي الشوط الثاني سجل ميسي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 64 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
بذلك يواصل برشلونة تصدره لترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، فيما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 30.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. برشلونة يفلت من هزيمة ويتعادل أمام فالنسيا بهدفين في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.