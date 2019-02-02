أعلنت الدكتورة إيمان حسن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة المقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 13 مارس، عن تلقى اللجنة قائمة بأسماء وفد المنتخب الفلسطينى المشارك فى الدورة، ويرأسه عارف عبدالكريم رئيس قسم النشاط الرياضي.
وأكدت إيمان حسن أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالدورة العربية المدرسية، ويظهر ذلك واضحا من خلال إقامة الدورة تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وأوضحت رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن قائمة
وأعربت إيمان حسن عن سعادتها البالغة بمشاركة شباب دولة فلسطين المثابر، فهم أصحاب الإرادة والهمم العالية والعزائم القوية، لذا نرحب بهم بين أحضان وطنهم الثانى مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر 22 لاعبا يمثلون فلسطين فى الدورة العربية لليد وتنس الطاولة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.