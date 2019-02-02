كتب - عبدالرحمن أبوهاشم تقدم فريق الأهلي بالهدف الثاني في شباك ضيفه سيمبا التنزاني، بالمواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا. ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا. سجل الهدف على معلول في الدقيقة 23 لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين دون رد، ولا تزال المباراة جارية. شاهد هدف الأهلي الثاني في شباك سيمبا بدوري الابطال...

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