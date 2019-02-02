كتبت: سارة جاب الله نجح فريق نابولي في التغلب علي سامبدوريا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإيطالي الممتاز. وأحرز اركاديوز ميليك في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ليرد عليه صديقة بالهدف الثاني لورنزو إنسيني فب الدقيقة 26، وأحرز سيمونيس فيردي الهدف الثالث في الدقيقة 89 عزز نابولي مركزة الثاني برصيد 51 نقطة يفضلة عن صاحب المركز الأول يوفنتوس ثمان نقاط.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نابولي يتغلب علي سامبدوريا في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.