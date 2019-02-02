شاهد.. الأهلي يباغت سيمبا بهدف مبكر

- 1/2
- 2/2
كتب - عبدالرحمن أبوهاشم
رائعة بعدما تلقى تمريرة متقنة من حسين الشحات، ليضع الأهلي في المقدمة مبكرا، وتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدف دون رد، ولا تزال المباراة جارية.
تقدم فريق الأهلي بالهدف الأول في شباك ضيفه سيمبا التنزاني، بالمواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورالمجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.
سجل الهدف اللاعب عمرو السولية في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، برأسية
شاهد هدف الأهلي الأول في شباك سيمبا التنزاني...
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