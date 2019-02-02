شاهد.. الأهلي يباغت سيمبا بهدف مبكر

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

تقدم فريق الأهلي بالهدف الأول في شباك ضيفه سيمبا التنزاني، بالمواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور

المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

سجل الهدف اللاعب عمرو السولية في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، برأسية

رائعة بعدما تلقى تمريرة متقنة من حسين الشحات، ليضع الأهلي في المقدمة مبكرا، وتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدف دون رد، ولا تزال المباراة جارية.

شاهد هدف الأهلي الأول في شباك سيمبا التنزاني...