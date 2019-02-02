اونلاين | بدات الان .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم السبت 2/2/2019 دوري أبطال أفريقيا ماتش الأهلي اليوم بث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدات الان .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم السبت 2/2/2019 دوري أبطال أفريقيا ماتش الأهلي اليوم بث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدات الان .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم السبت 2/2/2019 دوري أبطال أفريقيا ماتش الأهلي اليوم بث

انضم إسلام محارب لاعب وسط الأهلي إلى قائمة الغائبين عن وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة.

ويستضيف الأهلي متصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، في التاسعة مساء السبت، فريق سيمبا صاحب المركز الثاني على ستاد برج العرب.

بدات الان .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم السبت 2/2/2019 دوري أبطال أفريقيا ماتش الأهلي اليوم بث

ويفقد الأهلي 11 لاعب بسبب الإصابة وهم : رمضان صبحي ، محمد محمود ، إسلام محارب، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي ،علي لطفي ، وليد أزارو ،مروان محسن، محمد نجيب، وليد سليمان، أحمد فتحي.

بدات الان .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم السبت 2/2/2019 دوري أبطال أفريقيا ماتش الأهلي اليوم بث

يلتقي النادي الأهلي، مع ضيفه سيمبا التنزاني، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

وتقدم بوابة الخليج 365 بث مباشر للمباراة التي ستبدأ في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، على قنوات "بين سبورتس"، وتردد القناة على النايل سات 12264 أفقي والترميز 27500، وعلى عرب سات 11547 عمودي والترميز 27500، كما تُعرض على القناة الثانية والنيل للرياضة على البث الأرضي.

ويتطلع المارد الأحمر للفوز على الفريق التنزاني للحفاظ على قمة المجموعة الرابعة التي تضم "شبيبة الساورة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي".