اونلاين | الآن رابط: بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا اليوم مشاهدة يلا شوت HD كورة ستار الأسطورة بجودات متعددة بدون تقطيع يوتيوب

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بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا مشاهدة مباشرة يلا شوت الاسطورة كورة أون لاين كورة ستار كورة لايف الأهلي وسيمبا بث مباشر بجودات متعددة بدون تقطيع، تُقام اليوم مباراة الأهلي وسيمبا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتُعتبر مباراة اليوم هي المباراة الأخيرة في مباريات الذهاب، ويستضيف الأهلي المباراة على استاد برج العرب بالأسكندرية وسط عدد من الجماهير التي تحضر المباراة لمساندة الفريق.

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بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا

في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش والتاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية تُقام المباراة، وتنقل القناة الثانية الأرضية المصرية اللقاء بالإضافة لشبكة قنوات بي إن سبورت على القناة الأولى بتعليق المصري الكواليني في حضور حوالي 10 آلاف مشجع.

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مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر كورة ستار كورة لايف يلا شوت الاسطورة كورة أون لاين، يُواجه الأهلي مشكلة كبيرة وهي الإصابات التي يتعرض لها لاعبو الفريق في مبارياته الأخيرة، حيث أصيب مروان محسن ووليد سليمان وسعد سمير وأزارو بالإضافة لعدد آخر من اللاعبين، ووعد الخطيب بدراسة سبب المشكلة والعمل على حلها.

متابعة المباراة:

وصول حافلتي الفريق للملعب وتوجه اللاعبين لغرفة خلع الملابس

دخول الفريقين لأرض الملعب للقيام بالعمليات الاحمائية للمباراة

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وقد عمل الجهاز الفني للنادي الأهلي على تدعيم الفريق في صفقات يناير وأضاف اللاعبين الجدد إلى القائمة الإفريقية ومنهم محمود وحيد وربيعة والشحات وغيرهم، ولكن لم يحصل صالح جمعة على مكان في القائمة مما أغضب عدد كبير من الجماهير.

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