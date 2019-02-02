اونلاين | بدأت الآن HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla-Shoot | Match KOOORA

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بدأت الآن HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla-Shoot | Match KOOORA

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

بدأت الآن HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla-Shoot | Match KOOORA

وظهر في التشكيل سعد سمير مدافع الفريق بعد تعافيه من الإصابة، وهشام محمد في وسط الملعب بجوار عمرو السولية، وكريم نيدفيد بدلا من رمضان صبحي الغائب للإصابة.

بدأت الآن HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla-Shoot | Match KOOORA

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: هشام محمد، عمرو السولية.

وسط الهجوم: حسين الشحات، ناصر ماهر، كريم نيدفيد.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فيتا كلوب وتعادله مع شبيبة الساورة، بينما يأتي سيمبا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla-Shoot | Match KOOORA

انضم إسلام محارب لاعب وسط الأهلي إلى قائمة الغائبين عن وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة.

HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla-Shoot | Match KOOORA

ويستضيف الأهلي متصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، في التاسعة مساء السبت، فريق سيمبا صاحب المركز الثاني على ستاد برج العرب.

HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla-Shoot | Match KOOORA

ويفقد الأهلي 11 لاعب بسبب الإصابة وهم : رمضان صبحي ، محمد محمود ، إسلام محارب، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي ،علي لطفي ، وليد أزارو ،مروان محسن، محمد نجيب، وليد سليمان، أحمد فتحي.

HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla-Shoot | Match KOOORA

يلتقي النادي الأهلي، مع ضيفه سيمبا التنزاني، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla-Shoot | Match KOOORA

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

وتقدم بوابة الخليج 365 بث مباشر للمباراة التي ستبدأ في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، على قنوات "بين سبورتس"، وتردد القناة على النايل سات 12264 أفقي والترميز 27500، وعلى عرب سات 11547 عمودي والترميز 27500، كما تُعرض على القناة الثانية والنيل للرياضة على البث الأرضي.

HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla-Shoot | Match KOOORA

ويتطلع المارد الأحمر للفوز على الفريق التنزاني للحفاظ على قمة المجموعة الرابعة التي تضم "شبيبة الساورة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي".

HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla-Shoot | Match KOOORA