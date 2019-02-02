رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة أمام فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة أمام فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد فريق برشلونة نقطتين في صراع حفاظه على صدارة الليجا، اليوم السبت بعد تعادله مع فالنسيا بهدفين لمثلهما في إطار المباراة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية النادي الكتالوني عن طريق النج الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الدقيقتين "39 و62"، بينما هدفي فالنسيا سجلهما كيفين جاميرو ودانييل باريخو.

وبهذه النتيجة؛ يحتل نادي برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة بينما فالنسيا بالمركز السابع برصيد 30 نقطة.

ويأتي ترتيب بطولة الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة كالتالي:

1- برشلونة: 50 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 44 نقطة

3- ريال مدريد: 39 نقطة

4- إشبيلية: 36 نقطة

5- خيتافي: 32 نقطة

6- ألافيس: 32 نقطة

7- فالنسيا: 30 نقطة

8- ريال سوسيداد: 30 نقطة

9- ريال بيتيس: 29 نقطة

10- ليفانتي: 27 نقطة

11- إيبار: 26 نقطة

12- أتلتيك بلباو: 26 نقطة

13- بلد الوليد: 25 نقطة

14- جيرونا: 24 نقطة

15- إسبانيول: 24 نقطة

16- ليجانيس: 23 نقطة

17- رايو فاليكانو: 23 نقطة

18- سيلتا فيجو: 21 نقطة

19- فيا ريال: 18 نقطة

20- ويسكا: 15 نقطة