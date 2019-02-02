رياضة | اتحاد الكرة يحسم مصير الدوري الممتاز بالموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحسم مصير الدوري الممتاز بالموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمتحدث الرسمى باسم الاتحاد، حقيقة ما تردد حول نية مجلس الجبلاية إلغاء مسابقة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وقال "مجاهد" في تصريحات صحفية: " لا نية لإلغاء بطولة الدورى العام هذا الموسم".

وجاء ذلك فى تصريحات عقب اجتماع مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019، وترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة، بجانب أزمة مؤجلات الدورى.