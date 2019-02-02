رياضة | اتحاد الكرة يحسم مصير الدوري الممتاز بالموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحسم مصير الدوري الممتاز بالموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمتحدث الرسمى باسم الاتحاد، حقيقة ما تردد حول نية مجلس الجبلاية إلغاء مسابقة الدوري المصري في الموسم الحالي.
وقال "مجاهد" في تصريحات صحفية: " لا نية لإلغاء بطولة الدورى العام هذا الموسم".
وجاء ذلك فى تصريحات عقب اجتماع مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019، وترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة، بجانب أزمة مؤجلات الدورى.
أكد أحمد مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية سيدعو رؤساء أندية الدوري المصري لاجتماع يوم الأربعاء المقبل لمنافشة تعديلات جدول الدوري المصري.
وأضاف مجاهعد أنه سيتم إغلاق ملاعب القاهرة والسلام وبرج العرب والسويس والإسكندرية استعدادًا لأمم إفريقيا 2019 وذلك عقب الاجتماع مع رؤساء الأندية.
وأشار أحمد مجاهد إلى أنه لا نية لإلغاء بطولة الدوري المصري لموسم 2018 – 2019 مشددًا على أنها ستسمر رغم كل المعوقات.
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