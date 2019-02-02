رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي وحده في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي وحده في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لمثلهما مباراة برشلونة وفالنسيا في الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري الإسباني والتي أقيمت مساء اليوم السبت. وجاءت ثنائي النادي الكتالوني عن طريق النج الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الدقيقتين "39 و62"، بينما هدفي فالنسيا سجلهما كيفين جاميرو ودانييل باريخو. وبهذه النتيجة؛ يحتل نادي برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة بينما فالنسيا بالمركز السابع برصيد 30 نقطة. ويأتي ترتيب قائمة هدافي الليجا الإسبانية كالتالي: - ليونيل ميسي: 21 هدفاً - لويس سواريز: 15 هدفاً - كريستيان ستواني: 12 هدفاً - أنطوان جريزمان: 10 أهداف - وسام بن يدر: 10 أهداف - ياجو أسباس: 10 أهداف

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