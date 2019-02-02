رياضة | ميسي ينقذ برشلونة من كمين فالنسيا وصدارة الليجا تشتعل من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي ينقذ برشلونة من كمين فالنسيا وصدارة الليجا تشتعل من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرط فريق برشلونة في نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادله الصعب مع ضيفه فالنسيا 2 /2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل خيتافي مع ليفانتي سلبيا وفوز ريال سوسيداد على أتلتيك بلباو 2 / 1.

وعلى ملعب كامب نو، تقدم فالنسيا بهدف سجله كيفين جاميرو في الدقيقة 24 وأضاف دانييل باريخو الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وقلص ليونيل ميسي الفارق بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 39 من ركلة جزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة مقابل ثلاثين نقطة لفالنسيا في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت ليفانتي بضيفه خيتافي.

وفشل فريقا ليفانتي وخيتافي في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع خيتافي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس كما رفع ليفانتي رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر

وفي المباراة الثالثة ، فاز ريال سوسيداد على ضيفه أتلتيك بلباو 2 / 1.

وسجل هدفي ريال سوسيداد ميكيل اويارزابال في الدقيقة 16 وويليان خوسي دا سيلفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف اتلتيك بلباو الوحيد راؤول جارسيا في الدقيقة 82 من متابعة لركلة جزاء.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.