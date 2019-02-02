رياضة | مفاجأة مدوية.. ميسي يجتمع مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. ميسي يجتمع مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمحت تقارير صحفية إسبانية بأنه من المحتمل عودة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة في الفترة المقبلة.

وذكرت مجلة دون بالون اليوم بأنه على الرغم من التفوق الواضح للفريق على منافسيه المحليين إلا أن إدارة برشلونة ماتزال تفتقد الصفة الكاملة في الصفقات التي انضمت للفريق أخيرا في ظل المستوى المتذبذب لهم وعدم انسجامهم بالشكل الكامل مع أسلوب الفريق وتحديدا جناحي الفريق كوتينيو وعثمان ديمبيلي رغم المبالغ الكبيرة التي دفعت فيهما.

ونوهت المجلة الإسبانية بأن كوتينيو يبدو أنه لم يتمكن من التأقلم مع ضغوط المنافسة داخل الفريق بسبب الإمكانيات العالية لغالبية لاعبي برشلونة وعلى الجانب الآخر فالبرغم من الآداء الكبير الذي ظهر به ديمبيلي في مبارياته الأخيرة لكنه مايزال يمارس السلوكيات غير الاحترافية نفسها التي أثارت حوله الجدل منذ انتقاله إلى ملعب كامب نو.

وفجرت دون بالون مفاجأة غير متوقعة بالقول إنه بالنظر إلى كل هذه الأسباب والظروف، فقد اجتمع ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بزميله السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان خلال الزيارة الأخيرة للنجم البرازيلي إلى المدينة الكتالونية وتناقشا معا في كيفية تهيئة الأمور لإعادته إلى صفوف الفريق والبحث عن الأسلوب الأمثل لامتصاص غصب الجماهير التي غضبت من طريقة رحيله المفاجئة.