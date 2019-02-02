رياضة | ميسي ثالث لاعب يسجل 50 هدفًا من علامة الجزاء في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي ثالث لاعب يسجل 50 هدفًا من علامة الجزاء في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل ليونيل ميسي هدفين في شباك فالنسيا وذلك خلال اللقاء الذي يجمعهما اليوم السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني. أصبح ليونيل ميسي هو ثالث لاعب يسجل 50 هدف من ركلات الجزاء في تاريخ اللا ليجا (من 61 محاولة)، بعد كريستيانو رونالدو (61 من 72) وهوجو سانشيز (56 من 71). وتقدم ميسي بهدف أول خلال الدقيقة 39 من ضربة جزاء وذلك قبل أن يضيف الهدف الثاني خلال الدقيقة 64 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الكامب نو. وينفرد ليونيل ميسي بصدارة قائمة هدافي الليجا الإسبانية برصيد 21 هدفاً ويأتي خلفه في القائمة المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز برصيد 15 هدفاً.

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