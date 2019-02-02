رياضة | رويس يسجل رقما قياسيا مع دورتموند في البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويس يسجل رقما قياسيا مع دورتموند في البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند الألماني رقمًا شخصياً عقب التعادل مع إينتراخت فرانكفورت بهدف لكل منهما في الجولة 20 بالدوري الألماني.



وجاء هدف دورتموند عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 22 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل لوكا يوفيتش في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بينهما.



وكشفت شبكة أوبتا للإحصائيات بأن رويس افتتح أهداف المباريات 46 مرة ليكون أكثر لاعب افتتح أهداف المباريات في الدوري الألماني منذ مشاركته الأولى في البوندزليجا خلال أغسطس 2009 بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ.