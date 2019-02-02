رياضة | رويس يسجل رقما قياسيا مع دورتموند في البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويس يسجل رقما قياسيا مع دورتموند في البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء هدف دورتموند عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 22 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل لوكا يوفيتش في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بينهما.
وكشفت شبكة أوبتا للإحصائيات بأن رويس افتتح أهداف المباريات 46 مرة ليكون أكثر لاعب افتتح أهداف المباريات في الدوري الألماني منذ مشاركته الأولى في البوندزليجا خلال أغسطس 2009 بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ.
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