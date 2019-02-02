رياضة | شاهدها الان لحظة بلحظة .. الأهلي في مواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهدها الان لحظة بلحظة .. الأهلي في مواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب برج العرب حاليا، مباراة من العيار الثقيل تجمع فريق الأهلي المصري ونظيره سيمبا التنزاني ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم الأهلي بهدف لنجم القلعة الحمراء عمرو السولية الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة الثالثة من رأسية رائعة بعد تمريرة مميزة من حسين الشحات.

ويدخل الأهلي لقاء الجولة الثالثة أمام سيمبا وهو في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز في بداية مشوار دور المجموعات على فيتا كلوب الكونغولي بهدفين نظيفين، ثم التعادل الإيجابي أمام شبيبة الساورة الجزائري بهدف لكل فريق.



