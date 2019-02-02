رياضة | نجم ليفربول: الريدز يشعر بالخطر في فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول: الريدز يشعر بالخطر في فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بول إنس نجم ليفربول الإنجليزي السابق بأن الفريق يشعر بالتوتر قليلًا على الرغم من أن الموسم مازال في شهر فبراير. وقال إنس في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية: "عندما نأتي إلى شهر مارس حينها يتعلق الأمر بحسم مصير اللقب ولكنني أشعر بالقلق تجاه ليفربول". واختتم إنس تصريحاته قائلًا: "ليفربول يشعر بالتوتر بالرغم أننا مازلنا في شهر فبراير".

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