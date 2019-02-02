رياضة | سيدات الأهلي يفزن على الزمالك ٣/٠ في البطولة العربية للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدات الأهلي يفزن على الزمالك ٣/٠ في البطولة العربية للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت سيدات النادي الأهلي على الزمالك بنتيجة ٣/٠ في منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية التي يستضيفها ستاد القاهرة. و جاءت نتيجة الأشواط ٢٥/٢٠ ، ٢٥/١٧ ، ٢٥/١٧ وأقيمت المباراة بدون جمهور من الجانبين، بقرار من الأمن. ويلتقي النادي الأهلي مع الصفاقسي التونسي غدا في اليوم الختامي للبطولة العربية للطائرة.

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