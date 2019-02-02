رياضة | عاجل.. ميسي يدرك التعادل لبرشلونة أمام فالنسيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميسي يدرك التعادل لبرشلونة أمام فالنسيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الهدف الثاني لفريقه أمام فالنسيا، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني

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