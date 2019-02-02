رياضة | رد مفاجيء من لاعبي ريال مدريد على مواجهة البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد مفاجيء من لاعبي ريال مدريد على مواجهة البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن وجود حالة من التفاؤل بين لاعبي ريال مدريد بعد أن أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا عن مواجهة الميرنجي لغريمه التقليدي برشلونة.

وكانت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا أسفرت عن مواجهة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية بأن لاعبي ريال مدريد يشعرون بالرضا والتفاؤل بعد نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وأنهم يفضلون مواجهة البرسا في الأدوار الإقصائية وليس في المباراة النهائية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاعبي الميرنجي يؤمنون بأنهم يمتلكون القدرة على الإطاحة بالبرسا في المباريات الإقصائية أكثر من النهائي.

وذكرت آس أن لاعبو الملكي يعلمون أنهم في أفضل لحظاتهم من الموسم الحالي وأن مواجهة البرسا تعتبر مثالية الأن.