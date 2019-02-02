شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يشترط خضوع جمعة لاختبار طبي للدفع به أمام جورماهيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- لم يقرر كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، موقف لاعبه عبد الله جمعة، صانع ألعاب الفريق، من إمكانية مشاركته في مباراة جورماهيا الكيني.

ورفض جروس الدفع بجمعة، بعد تعافيه من إصابته بكدمة في وجه القدم، ومشاركته في مران الفريق اليوم، بالرغم من تأكيدات الجهاز الطبي بقدرته على المشاركة.

واشترط جروس خضوع لاعبه لاختبارٍ طبي آخر، غدًا قبل المباراة، من أجل حسم موقفه بالدفع به أم لا، ويخشى الدفع باللاعب قبل التأكد بشكلٍ كامل من قدرته على المشاركة، حتى لا تتفاقم إصابته، في ظل حاجة الفريق له في الفترة المقبلة.

يذكر أن مباراة الزمالك و جورماهيا، تقام غدًا الأحد في كينيا، في أولى مباريات الأبيض، بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يقع في المجموعة الرابعة التي تضم، نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وجورماهيا الكيني.