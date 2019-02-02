شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يسحق سامبدوريا بثلاثية والان مع التفاصيل
نجح اليوم نادى نابولي بافوز علي نادى سامبدوريا الايطالي في اطار الجولة 22 من مسابقة الدورى الايطالي الممتاز .
بدأ الشوط الأول بهجوم قوى من نابولي و استحواذ و شن العديد من الهجمات الخطرة علي مرمى منافسه اكن دون احراز أى أهداف حتى الدقيقة 25 حيث احرز اركاديوز ميليك الهدف الأول من اسيست كاييخون .
و لن تمر دقيقة حتى استطاع انساين احراز الهدف الثانى بسرعة في الدقيقة 26 من اسيست كاييخون مجددا و احرز نابولي هدفين لكن لن يحسبهم الحكم و تم الغائهم .
و حاول فريق سامبدوريا علي استحياء العودة للقاء لكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين مقابل لا شئ.
و بدأ الشوط الثانى بهجوم من سامبدوريا لكن دون جدوى و استطاع سيميونى فيردى احراز الهدف الثالث و الاخير في الدقيقة الاخيرة من زمان الوقت الاصلي 89 لينتهى اللقاء بفوز نابولي بثلاثية نظيفة
و بهذة النتيجة ارتفع رصيد نادى نابولي الي 51 نقطة في المركز الثانى بينما استمر سامبدوريا في المركز السادس برصيد 33 نقطة .
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