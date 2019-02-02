نابولي يسحق سامبدوريا بثلاثية

نجح اليوم نادى نابولي بافوز علي نادى سامبدوريا الايطالي في اطار الجولة 22 من مسابقة الدورى الايطالي الممتاز .

بدأ الشوط الأول بهجوم قوى من نابولي و استحواذ و شن العديد من الهجمات الخطرة علي مرمى منافسه اكن دون احراز أى أهداف حتى الدقيقة 25 حيث احرز اركاديوز ميليك الهدف الأول من اسيست كاييخون .

و لن تمر دقيقة حتى استطاع انساين احراز الهدف الثانى بسرعة في الدقيقة 26 من اسيست كاييخون مجددا و احرز نابولي هدفين لكن لن يحسبهم الحكم و تم الغائهم .

و حاول فريق سامبدوريا علي استحياء العودة للقاء لكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين مقابل لا شئ.