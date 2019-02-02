شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اليوفي أمام بارما والان مع التفاصيل

يواجه اليوم نادى يوفنتوس الايطالي بقيادة ماسيمليانو اليغرى نظيرة بارما بقيادة دافيرزا في اطار مسابقة الدورى الايطالي الممتاز. أعلن المدير الفنى لليوفي ماسيمليانو اليغرى تشكيلة فريقه اليوم و جائت كالآتى: حراسة المرمى : بيرن خط الدفاع :كانسيلو - كاسيريس - روجانى - سبينازولا خط الوسط : خضيرة - بيانيتش - ماتويدى خط الهجوم : رونالدو - كوستا - ماندزوكتش

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