جونيور أجاي يزين تشكيلة الأهلي الرسمية لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

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الخليج 365 - قرر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري إقحام النيجيري جونيور أجاي في مركز رأس الحربة الصريح مع وجود كريم نيدفيد وهشام محمد وعمرو السولية كثلاثي وسط ملعب. وشهدت التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي عودة سعد سمير لمركز خط الدفاع بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة مع وجود أيمن أشرف ومحمد هاني. وجاءت التشكيلة الرسمية على النحو التالي :-حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول.



خط الوسط: عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات.



خط الهجوم: جونيور أجاي. فيما أعلن المدرب البلجيكي باتريك أوسيم مدرب سيمبا التنزاني تشكيل فريقه والذي جاء كالآتي :- حراسة المرمى: عيشى مانولا. خط الدفاع: نيكولاس جيان - أسانتي كواسي - باسكال واوا - جوكو مورشد. خط الوسط: جيمس كوتو - رشيد جوما - جوناس ماكودي - ميدي كاجير. خط الهجوم: كلاتوس تشاما - إيمانويل أوكوي.

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