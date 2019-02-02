انت الان تتابع مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيمبا التنزاني، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساءٍ، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة الحكم السنغالي ماجيتي ندياي. يدخل المارد الأحمر المباراة متربعًا على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي، ثم تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري، بينما يحتل سيمبا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن فيتا كلوب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.. في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول. في خط الوسط: هشام محمد - عمرو السولية - ناصر ماهر. في خط الهجوم: حسين الشحات - كريم نيدفيد - جونيور أجايي. وجاءت دكة البدلاء كالتالي.. شريف إكرامي - رامي ربيعة - حسام عاشور - محمود