تشيلسي يسحق هيديرسفيلد تاون بخماسية نظيفة

نجح تشيلسي في العودة لطريق الانتصارات مجددًا بالفوز على ضيفه هيديرسفيلد تاون اليوم السبت، بنتيجة (5-0)، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وعانى تشيلسي في آخر جولتين بالبرميرليج، إذ خسر من آرسنال (2-0) وبورنموث (4-0).

وجاءت أهداف تشيلسي اليوم عن طريق هيجواين "هدفان" وإيدن هازارد (هدفان)، وديفيد لويز، ليرفع البلوز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بينما توقف رصيد هيديرسفيلد عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد تسجيل البلوز لـ5 أهداف في مباراة واحدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 أمام ستوك سيتي، أي منذ 13 شهرًا تقريبًا.