شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الباطن بهدفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تغلب فريق الأهلي على مضيفه فريق الباطن بهدفين مقابل هدف اليوم (السبت) في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

سجل هدفي الأهلي سلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري بالدقيقتين 30، و54 في حين سجل هدف الباطن الوحيد لاعبه جونثان بالدقيقة41، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة بالمركز الرابع، وتوقف رصيد الباطن عند 18 نقطة بالمركز الثاني عشر.

ويحل فريق الأهلي ضيفا على الحزم الخميس القادم، فيما يلعب الباطن مع الهلال الجمعة القادمة على ملعب الأول.