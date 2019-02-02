شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تكشف منافس مارتن يول على تدريب الأهلي.. ثعلب من الأوروغواي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت مصادر " الخليج 365 " أن إدارة النادي الأهلي بقيادة عبدالله بترجي اقتربت أكثر من أي وقت آخر من حسم ملف المدرب إذ انضم ملف الأورغوياني " خورخي فوساتي " إلى جانب ملف الهولندي " مارتن يول " الذي أشارت " الخليج 365 " في وقت سابق إلى مفاوضات إدارة الأهلي واتفاقها الشفهي معه .

وأكدت المصادر أن فوساتي اقتحم الملفات مؤخراً وذلك بسبب خبرته الكبيرة التي خاضها في الخليج والذي حقق من خلالها انجازات كبيرة مكنته من تسطير اسمه من ذهب مع الأندية التي أشرف على تدريبها .

ويعتبر فوساتي علامة مسجلة بالنسبة للإنجازات التي تتحقق على مستوى الكرة الخليجية خلال تجاربه التي خاضها هناك وأصبح الرجل صائد البطولات، بعدما نجح أكثر من مرة في حصد البطولات مع الفرق التي تولى تدريبها.