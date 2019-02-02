شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يُتوّج الفائزين بكأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (العلا)

تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قدَّم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، جوائز بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لسباق القدرة والتحمّل، وذلك في قرية فرسان بمحافظة العلا، بحضور ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والمهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك في إطار جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا المتواصلة لتعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

وفي ختام السباق، سلّم الأمير فيصل بن سلمان كأس السباق لمالك الخيل (Blakeridge Indigo)، بعد أن أكمل السباق في 4 ساعات و25 دقيقة و43 ثانية، مشيداً بجهود فرق العمل في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والاتحاد السعودي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية، على تنظيم هذا الكأس والدعم المقدّم للمشاركين.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا: «إن تاريخ العلا مليء بالنقوش التي تدل على اهتمام سكان المنطقة بالخيول العربية الأصيلة، ومن هنا فإن محافظة العلا هي المنطقة الأمثل لإطلاق كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل بأكبر جائزة من نوعها في العالم، بدعم وإشراف من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للعلا».

وتابع: «إننا سعداء بالجهود المبذولة من أهالي محافظة العلا، ونسعى إلى توفير المزيد من فرص العمل لشبابها من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تندرج تحت هذه البطولة».

وقدَّم محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا التهنئة لسالم حمد الكتبي من اسطبلات M7 للقدرة للشيخ محمد بن راشد، بفوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل، ولجميع المشاركين.

يذكر أن السباق انطلق تحت مسمى «ملتقى الفرسان» ضمن فعاليات «شتاء طنطورة» في محافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، لتسليط الضوء على تراث العلا الذي يعود إلى آلاف السنين.

وغطى السباق من فئة النجمتين والمعترف به من الاتحاد الدولي للفروسية مسافة 120 كلم على مدى أربع حلقات تمر عبر جبال العلا فائقة الجمال، وذلك وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال بمشاركة 234 فارساً من 12 دولة حول العالم هي: (السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، وفرنسا، وإسبانيا والأوروغواي، وإيطاليا).

وبلغت قيمة جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل 15 مليون ريال، تعادل 4 ألاف دولار أمريكي، تم توزيعها على الفائزين.

وجاء في المركز الثاني الخيل وميض من اسطبلات F3 للشيخ حمدان بن محمد بن راشد، بعد أن أكمل السباق في 4 ساعات و25 دقيقة و43 ثانية، بينما حل بالمركز الثالث الخيلRazorback Mechano من اسطبلات MRM للشيخ محمد بن راشد بعد أن أكمل السباق في 4 ساعات و25 دقيقة و44 ثانية.

من جهتها، تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال «شتاء طنطورة» إلى إبراز مكانة وتاريخ الجوهرة الأثرية وإدراجها ضمن الوجهات العالمية للسياحة، مما يزيد من فرص جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل لشباب محافظة العلا.